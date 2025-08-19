Eymir Gölü’nde Yangın Kontrol Altında

ANKARA’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Ankara’daki Eymir Gölü çevresindeki otluk alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karataş Mahallesi’nde, Eymir Gölü yakınlarında başlayan yangının nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

HAZIRLIKLAR VE MÜDAHALE

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı müdahale çabaları sayesinde yangının ağaçlık alana sıçraması önlendi. Şu anda ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.