EYSEN Kayseri Üyeleri İftarda Buluştu

EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI SENDİKASI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Eğitim Yöneticileri ve Çalışanları Sendikası (EYSEN) Kayseri Şubesi, üyeleriyle birlikte bir iftar programında buluştu. Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlerinin öncülüğünde oluşturulan bu yeni sendika, eğitim çalışanlarının hakları için tarafsız ve bağımsız bir sendikacılık anlayışını benimsiyor. Bu kapsamda EYSEN Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirilen iftar organizasyonu da, birlikteliğin ve dayanışmanın simgesi oldu.

RAMAZAN AYI DAYANIŞMA VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ VURGULUYOR

İftar sonrası bir konuşma gerçekleştiren EYSEN Kayseri İl Temsilcisi Haluk Timur, bu buluşmanın anlamını şöyle ifade etti: “Bizler, tanışmak, kaynaşmak ve Ramazan ayının feyzinden istifade etmek amacıyla bu iftar sofrasında bir araya geldik. Yüce Rabbim birliğimizi daim eylesin. İnsanların arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve gönül birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere hatırlatır. Aynı zamanda Ramazan ayı, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir.”

Haluk Timur, konuşmasını: “Bugün burada bir araya gelmemiz, sadece bir iftar sofrasını paylaşmak değil, aynı zamanda gönüllerimizi de birleştirmektir. Yüce Rabb’im daha nice Ramazanlarda ve bu sofralarda sizlerle birlikte bulunmayı nasip etsin. Tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin” şeklinde sürdürdü.

KAYSERİ’DE DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENİYOR

EYSEN Kayseri Şubesi’nde düzenlenen iftar, sadece bir yemek etkinliği değil, eğitim camiasında dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlıyor. Eğitimin kalitesini artırmak, eğitim çalışanlarının haklarını savunmak ve birlikte büyümek için böyle etkinliklerin önemi her geçen gün artıyor. Bu tür organizasyonlar, üyeler arasında yakın ilişkilerin kurulmasına ve geleceğe dair umutların yeşermesine yardımcı oluyor.