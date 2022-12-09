EYT ay sonuna kadar TBMM’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeye ilişkin konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT’nin çözümü için herkesi dinliyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Bu ayın sonuna kadar meclise getirilecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu’nda, asgari ücret, sözleşmeli pesonele kadro, geçici işçiler ve emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl asgari ücrette aritmetik olarak yüzde 80’in üzerinde bir artış yapıldığını anlatan Bakan Bilgin, “Enflasyon o kadar tahripkar bir hale gelmiştir ki enflasyon karşısında asgari ücretin reel değeri gerilemiştir. Bunun için bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı, sürüyor. İşçi ve işveren sendikalarımız ile bizim oturduğumuz üçlü masada bu görüşmeler devam ediyor” sözlerini kullandı.

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda yaptırdığı çalışmaya değinerek, “Ortalama kamuoyu beklentisi çok yüksek, 8 bin lira üzerinde çıktı. İşverenlerin beklentisi 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçiler için olması gereken rakam 7 bin-7 bin 500 lira çıktı. Ama asgari ücretlilerde Türkiye ortalamasının bahsediyorum, 3 büyükşehirde farklı, o da 7 bin 600 lira çıktı. Demek ki ateş düştüğü yeri yakıyor, asgari ücretle çalışan işçiler, Türkiye’nin her tarafında, 3 büyükşehirde daha yüksek, farklı ücret düzeylerini bekliyorlar” diye konuştu.

Asgari ücret tutarına ilişkin konuşulan bazı rakamlar olduğunu hatırlatan Bilgin, “Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz” ifadesini kullandı.