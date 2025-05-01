Eyt Düzenlemesi İçin Dikkat!

EMEKLİLİK DÜZENLEMESİNDEN SONRAKİ TARTIŞMALAR

28 Şubat 2023’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen erken yaşta emeklilik (EYT) düzenlemesi sayesinde milyonlarca vatandaşın emekliliğinde ‘yaş şartı’ engeli kaldırıldı. Bu uygulamanın kapsamı ise 8 Eylül 1999 ve öncesi tarihli işe girenler için belirlendi. Bu durum, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kısa bir süre içinde işe başlayanların emekli olma sürelerini 10 ila 15 yıl kadar ertelemesine sebep oldu. Ayrıca, EYT düzenlemesi sonrası ortaya çıkan bu durum, vatandaşlar arasında ayrımcılık iddialarına yol açarken, ‘kademeli emeklilik’ konusundaki tartışmaları da gündeme taşıdı.

SOSYAL GÜVENLİK UZMANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini belirterek, emeklilikte kademeli düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Karakaş, “Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak. Ben bununla ilgili net bir tarih de verdim.” diyerek özellikle mevcut adaletsizliklerin altını çizdi. Aynı sektörde benzer koşullarda çalışanlar arasında prim günü ve yaş açısından büyük farklılıkların bulunduğunu belirten Karakaş, bu durumun sürdürülemezliğine dikkat çekti.