EYT için gözler TBMM’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenleme TBMM’ye geliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesi için gözler Meclis’e çevrildi. Taslağın bu aya kabul edilecek ilk yasalardan biri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.