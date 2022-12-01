EYT ile ilgili flaş açıklama

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Meclis’e bu ay gelmesi beklenen EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Akkol, “İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var” dedi. Akkol, emekli-çalışan arasındaki SGK prim farkının giderileceğini ve KGF ile işverenlere uygun kredi verileceğini söyledi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Akkol, “İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var” dedi.

Akkol’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk.

Biri emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80’in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışalar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı.