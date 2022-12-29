EYT kararı sonrası SGK önünde kuyruk

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı EYT kararı sonrası SGK önünde kuyruklar oluştu.

EYT düzenlemesi sonrası Bağcılar’da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Prim günlerini hesaplatmak isteyenler SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam EYT açıklamasının ardından e-Devlet’te yoğunluktan dolayı vatandaşlar hata ile karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.

Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı.

Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.