EYT konusu TBMM’ye geliyor

Heyecanla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geliyor.

EYT düzenlemesi salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifin hafta sonuna kadar yasalaştırılması bekleniyor.

Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Meclis çalışmalarına 28 Şubat Salı günü devam edilecek.

Genel Kurul’da ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi gündeme gelecek.

Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor

Yasanın mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT’liler başvurularını yasa yürürlüğe girdikten sonra yapabilecek. İlk maaşların ise mart ayına yetişmemesi durumunda nisan ayında ödenebileceği ifade ediliyor.