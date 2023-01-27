EYT pazartesi günü TBMM’de

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda gözler artık Meclis’e çevrildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM’ye sunacaklarını açıkladı.

Akbaşoğlu, TBMM’de basın mensuplarının EYT’ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, “İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00’de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız.” yanıtını verdi.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalılşanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.