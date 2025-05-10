Eyt Yüzünden Bütçe Açığı Artıyor

2024 BÜTÇESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 2024 bütçesindeki tarihi açığa ve ekonomik yönetimin sorunlarına dikkat çekti. Ün, “EYT değil, israf bu ülkenin bütçesini delik deşik etti. Emekliye kıyarak mali denge sağlanmaz” ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada, 2 trilyon 106 milyar lirayı aşan bütçe açığına ve hükümetin ekonomik politikalarına eleştiriler yöneltti. “Bu tablo bir mali disiplinsizlik değil, ekonomik tükenmişlik özetidir” diyen Ün, hükümetin borçlanarak faiz ödemesini övünülecek bir durum olarak sunmasını eleştirdi.

EMEKLİLERİN YÜKÜ DEĞİL, İSRAF SORUNU

Milletvekili Ün, özellikle EYT’lilerin ve emeklilerin haksız yere bütçe açığının sorumlusu ilan edildiğini vurguladı ve gerçek yükün başka alanlarda olduğunu belirtti. SGK’ye yapılan bütçe transferlerinin oranlarına dikkat çeken Ün, “2024 yılında emekli harcamalarının bütçedeki payı yüzde 13,9. Bu oran 2020’de yüzde 20,4’tü. EYT sonrası yük artmamış, tam tersine hafiflemiş. Emeklilerin milli gelirden aldığı payda yıllar içinde düşmeye devam ediyor. 2024’te bu oran sadece yüzde 6,1. Bu, son yılların en düşük seviyesidir. Demek ki EYT memleketi yıkmadı; adaletsizlik yıktı” dedi.

ADALETSİZLİKLER GİDERİLMELİ

Konuşmasında hükümetin ekonomik önceliklerini de eleştiren Ün, “Kur korumalı mevduat gibi uygulamalara milyarlar aktarıldı, israf önlenmedi, kamu ihaleleriyle yurt dışına servet aktarıldı ama emekliye kıyıldı” şeklinde konuştu. Emekli maaşlarının reel olarak düştüğüne dikkat çeken Ün, “Dört ayda emeklinin maaşı TÜİK’e göre 1.709 lira, ENAG’a göre 2.553 lira eridi. Açlık sınırında yaşayan emekliler bu ülkenin ayıbıdır” dedi. Emeklilik sistemindeki yapısal adaletsizliklere de değinerek, borçlanma, çıraklık, staj gibi mağduriyetlerin giderilmesi için Meclis’e çağrıda bulundu. Ün, “Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması, yurt dışı çalışmaları gibi süreler maalesef prim gününü tamamlamada öncelikli sayılmıyor. 1999 öncesi çırak ve staj gibi kısa süreli çalışmalar tamamen kapsam dışı bırakılıyor, 2 kat fazla prim ödediği halde keskin bir yaş kıstasına tabi tutularak kademe yok sayılıyor” ifadelerini kullandı.

REFORM ŞART

Son olarak, bu Meclis’in yaşanan bu mağduriyetleri görüp sistemi hakkaniyetli biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Ün, “Yaşanan mağduriyetleri görmezden gelen bu sistem değişmelidir. Hakkaniyetli bir reform şarttır” diye konuştu.