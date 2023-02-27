EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelecek Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenleme heyecan yarattı.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanan ilk düzenlemeler arasında emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak. Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu’nda 7 Şubat’ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.

BORÇLANMAYLA ÖNE ÇEKENLER

EYT teklifinin salı günü Genel Kurul’da kabul edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

10 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANIRSA YÜZDE 5 İNDİRİM

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Ayrıca emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak. Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.

Meclis Genel Kurulu’nda, EYT düzenlemesinden sonra vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle kamuya olan borçların faiz ve cezası silinerek ödeme planına göre düşük bir katsayı uygulanacak. Hatta bazı idari para cezalarının anaparasında da indirime gidilebilecek.

İLK MAAŞLAR NİSAN AYINDA HESAPLARA YATIRILACAK

Yasa yürürlüğe girdikten sonra EYT’liler de emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Başvuru tarihini takip eden ay maaşlar ödenecek, bu durumda ilk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

DEPREMLE İLGİLİ KOMİSYON

Daha sonra Genel Kurulda Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının görüşülmesi bekleniyor. Komisyonda, depremin bütün yönlerinin ele alınarak araştırılması planlanıyor.