EYT’liler için bakandan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve sözleşmeli personel konusuna değindi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından “Türkiye için güven ve istikrar” sloganı ile düzenlenen yeni üyelere rozet takma töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Türkiye herhangi bir ülkenin adı değil dünyanın merkezinde olan bir ülkedir. Batı’nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde bu sorunu çözen ülke Türkiye’dir. Bizim liderimiz çözmüştür. İnsanlık hangi tehlike ile karşı karşıya kalırsa Türkiye o insanlık meselesinin yanında yer alan bir ülkedir. Bizim üç büyük meselemiz vardır. Bunlardan bir tanesi bağımsızlıktır. Dünyanın neresinde bize karşı bir saldırı olursa bütün dava arkadaşlarımız Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini amansız sürdürmektedir. Bugün Balkanlarda yaşadığımız budur.

Bağımsızlık önemlidir. İkinci meselesi ise demokrasi meselesidir. Ne kadar önemli olduğunu seçilmiş ilk başbakanını idam eden bir antidemokratik zihniyetten görüyoruz. Üçüncü meselemiz ise kalkınma meselemizdir. Bu mesele çok önemlidir. 19. yüzyılda sanayi meselesini çözemediğimiz için koskoca bir imparatorluğu kaybettik. Bugün çok önemli mesafeler kaydettik. Sanayi ürünleri ihracatımızda birinci sıraya yükseldi. Türkiye büyüyor. Türkiye’nin milli gelirini 1 triyon dolara çıkardık. Burayı aşmak zorundayız” dedi.