EYT’lilere çifte ikramiye müjdesi

İlk maaş ve ikramiyelerini Ramazan Bayramı’nda alan EYT’lilerden işlemleri devam edenlerin hesaplarına 4 bin TL birden yatacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Meclisten geçen yasanın ardından emeklilik hayaline kavuştu. Mart ayından itibaren emekli olanlar maaş ve bayram ikramiyelerini aldı. SGK’ya başvuran EYT’lilerin işlemleri devam ederken, çifte ikramiye müjdesi geldi. EYT’lilerin hesabına 4 bin TL birden yatacak.

Uzun bir zamandır kamuoyunun gündeminde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesiyle milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu.

EYT yasasının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1.8 milyon kişi SGK’ya başvuru yaptı. Başvuran kişilerden 1 milyon 200 bin kişinin emeklilik işlemi tamamlandı.

EYT’ye başvuranların sayısının yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor.

EYT’ye başvuran ve işlemi onaylanan vatandaşlar ilk maaş ve ikramiyelerini Ramazan Bayramı’nda aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Endişe edilmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi.

İKİ İKRAMİYE BİRDEN YATACAK

Sabah gazetesinin haberine göre işlemi henüz tamamlanmayan EYT’liler iki ikramiye birden alacak. Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri 2 bin TL’ye yüksetilmişti. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 28 Haziran’dan önce yatırılması bekleniyor.

Bu doğrultuda işlemini Kurban Bayramı’na kadar tamamlayan EYT’lilere iki ikramiye birden, yani toplamda 4 bin TL birden alacak.

EYT’LİYE REFAH PAYI

EYT kapsamında emekli olanlar da temmuz ayında hem zam hem de refah payı alacak. En düşük emekli aylığı 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere 7 bin 500 liraya, geçen yıl 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı. Şimdi de 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.

Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500- 10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

SSK’LILAR BAŞI ÇEKİYOR

EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK’lı, 88 bin 650’si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK’lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur’lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT’ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekli EYT’den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın başvuruda yoğunluk olmadı.