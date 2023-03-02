EYT’lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti.

Başvurular ne zaman başlayacak, ilk maaşlar ne zaman alınacak, emekli olabilmek için işten istifa edilmesi zorunlu mu? Yanıtlarını Prof. Dr. Cem Kılıç verdi. Cem Kılıç ayrıca, normalde 20 günü bulabilen aylık bağlama süresinin saatlere indirileceğini söyledi.

NTV yayınına katılan Prof. Dr. Cem Kılıç, Meclis’te kabul edilen ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ düzenlemesiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini söyleyen Prof Dr. Cem Kılıç, “Duyumlar alıyorum bazı vatandaşlarımız heyecanla başvuru yapmaya calışıyolar ama bunlar geçersiz sayılır. Şu an için aman dikkat diyelim çünkü Sayın Cumhurbaşkanı onaylayacak, onayladıktan itibaren Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi bekleyeceğiz yani Resmi Gazete’de EYT ile kanunun yayımını bekleyeceğiz, tahmin ediyorum bir iki güç içerisinde zaten yayımlanacak.” dedi.

Prof Dr. Kılıç, “Doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ünitelerine de başvurabilirsiniz ama online da başvurabilirsiniz e-devlet üzerinden çok daha kolay olur” diyerek başvuru sürecini anlattı.

EYT’lilerin cevabını merakla beklediği bir soru da ilk maaşların ne zaman yatacağı. Prof. Dr. Kılıç, aylık bağlama sürecinin hızlandırılacağını söyleyerek, “Şimdi normalde aylık bağlama sürecimiz 15-20 günü bulabiliyodu. SGK, ifade edildiği şekilde hemen aylık bağlama sistemine geçecek. Çok kısa süreçte bu aylıkların bağlanacağına ilişkin bilgiyi aldım. Bu konuda bir düzenleme yapılıyor heralde içeride. Ama kim yaparsa eline sağlık sigortalının beyanına göre beyan çıkışı yapılacak aylık beyan şartları oluşuyorsa kişi hemen online üzerinden emekli aylığı bağlanacak.” dedi.