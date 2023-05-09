EYT’lilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olanların hesaplarına bayram ikramiyeleri bugün yatırılacak.

Emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan EYT’lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi.

SSK emeklileri 14 ile 16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini aldı.

Emekli Sandığı’ndan aylık alanlara da 19 Nisan’da bayram ikramiyeleri yatırıldı.

Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan EYT’liler de bayram ikramiyelerini alacak.

Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi tutarları yüzde 82 zamla 2 bin lira oldu.