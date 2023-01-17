EYT’lilerin maaşlarını alacağı tarih belli oldu

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haber geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) maaşlarını alacağı tarih belli oldu.

Çok sayıda kişi EYT’nin ne zaman yasalaşacağını sorarken diğer taraftan da stajyerlerin düzenleme kapsamına alınıp alınmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu flaş açılamalarda bulundu.

EYT çalışmasının ne zaman yasalaşacağı günlerdir konuşuluyor. stajyerlerin düzenleme kapsamına alınıp alınmayacağını merak ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “EYT’iler mart ayında maaşlarını alacaklar. EYT düzenlemesi muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacak. EYT’de teknik çalışmayı Bakanlık bitirdi, kanun teklifi haline getiriliyor.”