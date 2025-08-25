Eyüpspor, Corendon Alanyaspor’u Ağırlıyor

MAÇIN GÖRKEMİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Eyüpspor, Corendon Alanyaspor’u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarıda meydana gelen önemli anlar ise dikkat çekiyor.

İLK YARIDA KILIP BİR GOL

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece bir dakika sonra, Yalçın Kayan’ın sol taraftan yaptığı orta sonucunda Seşlar, altıpas önünde kafa vuruşu gerçekleştiriyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Bu golle Eyüpspor, 1-0 öne geçiyor. 13. dakikada Maestro’nun pasıyla topla buluşan Hwang, ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta topu az farkla yandan auta gönderiyor. 22. dakikada Calegari’nin kafayla attığı pasta Mame Thiam, ceza sahasına girip sağ çaprazdan bir vuruş yapıyor ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ediyor.

MAÇIN DETAYLARI VE KADROLAR

Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanıyor. Maçın hakemliğini Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstleniyor. Eyüpspor’un kadrosunda Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Seşlar, Draguş ve Mame Thaim yer alıyor. Yedek oyuncular arasında ise Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Mete Kaan Demir, Taşkın İlter, Ampem, Melih Kabasakal ve Hamza Yiğit Akman bulunuyor. Teknik direktör Selçuk Şahin.

Corendon Alanyaspor’da ise kaleci Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Jo Hwang ve Sporar yer almakta. Yedekler arasında Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Janvier, Fatih Aksoy, Ogundu, İbrahim Kaya ve Viana bulunuyor. Teknik direktör Joao Pereira ile sahada mücadele ediyor. Eyüpspor, Calegari ile sarı kart görürken, Corendon Alanyaspor’dan Nuno Lima, Fidan Aliti ve Fatih Aksoy sarı kartla cezalandırıldı.