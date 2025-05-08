Eyüp Atmaca Türkiye 3.’sü Oldu

EYUP ATMACA’NI REKOR BAŞARISI

Düzce Üniversitesi’nin öğrencisi Eyüp Atmaca, Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü olmayı başardı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği şampiyona, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün 1. sınıf öğrencisi olan Eyüp Atmaca, 91 kilo kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye 3.’sü olmanın mutluluğunu yaşadı.

BAŞARIYI DESTEKLEYEN AÇIKLAMA

Düzce Üniversitesi, Eyüp Atmaca’nın başarıları için bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Öğrencimiz Eyüp Atmaca ve Antrenörü İbrahim Keleş’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi. Bu başarı, üniversitenin spor alanındaki etkinliğini ve öğrencilerinin ulusal düzeydeki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.