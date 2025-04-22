Eyüp Musiki Vakfı Fidan Dikimi Yaptı

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞUYOR

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 100 fidanı toprakla buluşturdu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, “Türk Musikisinin Büyülü Dünyasını Keşfedelim” projesi kapsamında, Akpınar mevkisindeki dikim alanında “100 çocuk 100 fidan” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt da katıldı ve Çocuk Korosu’ndan 100 öğrenci fi danlarını toprakla buluşturdu. Fidan dikimi yapılan alan “Eyüp Musiki Vakfı Hatıra Ormanı” ismiyle anılacak.

PROJE DEĞERLER EĞİTİMİ SUNUYOR

Proje koordinatörü ve Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Emine Yılmaz, projenin sadece müzik etkinliklerinden ibaret olmadığını, aynı zamanda çocukların sosyalleşmesi ve değerler eğitimi açısından da zengin içerikler sunduğunu kaydetti. Yılmaz, gelecek etkinliğin “Eyüplü Bestekarlar” başlığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN MUTLU GÖRÜŞLER

Etkinliğe katılan öğrencilerden Kerem Bakmaz, koroya katılmasından bu yana Türk müziği eserlerini daha fazla dinleme fırsatı bulduğunu aktararak, “Proje sayesinde fidan dikme etkinliğine katılmaktan çok mutluyum.” dedi. Sare Demir, fidan dikme deneyimini ilk kez yaşadığını belirtirken, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. İnci Bulut ise, “Umarım ileride kocaman bir Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu Hatıra Ormanı oluşturmuş oluruz. Ata’mın bizlere armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda böyle bir etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum. 23 Nisan kutlu olsun.” ifadelerini kullandı. Zeynep Hüsna Işık da, fidan dikme etkinliğini uzun zamandır sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, “Hatıra ormanı, Eyüpsultanlı çocuklara armağan olsun, 23 Nisan hepimize kutlu olsun.” görüşünü paylaştı.