Eyüphan, Tayına Yardım İstedi

EYÜPHAN’DAN CİMER ÜZERİNDEN DESTEK TALEBİ

Birinci sınıf öğrencisi Eyüphan, yaralı tayı Nazlı için CİMER üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan yardım istedi. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Kırsal Kurbağalık Mahallesi’nde yaşayan Eyüphan Acar, merada otladığı sırada kürek kemiğinde çıkık ve ayak kısmında küçük bir çatlak oluşan Nazlı isimli tayı için bakanlığa yardım talebinde bulundu. Eyüphan dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Merhaba İbrahim amca. Benim ismim Eyüphan Acar. 8 yaşındayım. Kayseri Pınarbaşı Kurbağalık köyünde yaşıyorum. Benim bir tayım var, adı Nazlı. Maalesef ayağı kırıldı, lütfen bana yardım edin. Nazlı’yı kaybetmek istemiyorum, tek umudum sizsiniz. Tedavisi için bana yardımcı olur musunuz? Lütfen atımın tedavisi için bana yardım edin. Saygılarımı sunarım.”

NAZLI TEDAVİ EDİLDİ

Bakan Yumaklı, Eyüphan Acar’ın talebinin kendisine ulaşması üzerine, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine hayvanın tedavisi için gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri, Eyüphan ve ailesiyle iletişim kurarak Nazlı isimli tayı muayene edip gereken tedaviyi uyguladı.

BAKAN YUMAKLI EYÜPHAN’I ARADI

Nazlı’nın sağlığına kavuşmasının ardından Bakan Yumaklı, Eyüphan’ı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Bölgedeki bakanlık ekiplerinden hayvanın sağlık durumu hakkında bilgi alan Yumaklı, “Dün geceden itibaren tayla ilgilenen hem veteriner hekimi arkadaşlara hem de il ve ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tebrik de ediyorum. Eyüphan’ın çağrısını hızla cevaplamış olduk” diye belirtti.

Ayrıca Eyüphan Acar’a, kendisini Bakanlığın Pınarbaşı ilçesindeki fahri temsilcisi ilan ettiğini ifade eden Yumaklı, “Sen orada benzer şekilde problemli durumlar olursa bize bildir. Arkadaşlarımız oraya koşa koşa giderler” dedi. Eyüphan’ın atını iyileştirdiği için teşekkür etmesi üzerine Bakan Yumaklı, “Ben de senin hassasiyetin için teşekkür ederim. Çok önemli başka bir şey daha var. Sen kime ulaşacağını hemen bilmişsin, yazmışsın. Bunlar çok önemli. Ben de teşekkür ederim CİMER’e yazdığın için. Ben kendim gelemedim ama arkadaşlarım geldi. İnşallah Kayseri’ye geldiğimde yüz yüze görüşürüz” diye yanıt verdi.

– ANKARA