Eyüpspor, Alanyaspor’u 1-0 önde

MAÇIN BAŞLANGICI VE GELİŞMELER

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor ile önemli bir karşılaşma gerçekleştiriyor. Maç, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yapılıyor. Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren 15 dakika geçerken, Eyüpspor, rakibi Alanyaspor’a karşı 1-0’lık avantaj sağlıyor.

İLK YARIDAKİ PERFORMANS

Maçın ilk bölümlerinde gösterdiği etkili performans ile öne geçen Eyüpspor, bu üstünlüğünü koruyabilmek için çaba sarf ediyor. Taraftar desteğiyle moral bulan takım, bu önemli maçta galip gelmek için mücadele ediyor. Alanyaspor ise maçın ilerleyen dakikalarında eşitliği sağlamak adına etkili oyun sergilemeyi hedefliyor.