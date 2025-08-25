Haberler

Eyüpspor, Alanyaspor’u 1-0 önde

MAÇIN BAŞLANGICI VE GELİŞMELER

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor ile önemli bir karşılaşma gerçekleştiriyor. Maç, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yapılıyor. Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren 15 dakika geçerken, Eyüpspor, rakibi Alanyaspor’a karşı 1-0’lık avantaj sağlıyor.

İLK YARIDAKİ PERFORMANS

Maçın ilk bölümlerinde gösterdiği etkili performans ile öne geçen Eyüpspor, bu üstünlüğünü koruyabilmek için çaba sarf ediyor. Taraftar desteğiyle moral bulan takım, bu önemli maçta galip gelmek için mücadele ediyor. Alanyaspor ise maçın ilerleyen dakikalarında eşitliği sağlamak adına etkili oyun sergilemeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.
Haberler

Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çukurca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 985 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 adet elektronik sigara yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.