Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Eyüpspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başladı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci ile birlikte üstlendi.

İLK YARIDA GOLLER VE GÖRÜNTÜLER

Karşılaşmaya ev sahibi Eyüpspor; Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay, Seslar, Yalçın Kayan, Draguş, Serdar Gürler ve Thiam ile çıktı. Konuk ekip Alanyaspor ise; Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Maestro, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang ve Sporar ile sahaya yer aldı. Maçın başlama düdüğünün ardından Eyüpspor, henüz 1’inci dakikada öne geçti. Sol kanattan Yalçın Kayan’ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Seslar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda, Alanyaspor oyunun 67’nci dakikasında, Hadergjonaj’ın kullandığı penaltı ile eşitliği sağladı: 1-1. Ancak, Eyüpspor’un cevabı gecikmedi. 68’inci dakikada Calegari’nin topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlak yeniden ağlara gitti: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Eyüpspor, 2-1’lik sonuçla sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Eyüpspor, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3’e çıkardı. Alanyaspor ise 1 puanda kaldı.