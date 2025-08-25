Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 yendi

EYÜPSPOR, ALANYASPOR’U YENEREK İLK PUANLARINI ALDI

Eyüpspor, Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Eyüpspor, maçta ilk golü 1. dakikada Seşlar ile buldu. Alanyaspor, 67. dakikada Hadergjonaj’ın penaltı golüyle farkı 1’e indirdi. Ancak Eyüpspor, 68. dakikada Ampem’in attığı golle üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı bu skorla tamamladı.

İLK PUANLARINI KAZANDILAR

Bu sonuçla Eyüpspor, yeni sezondaki ilk puanını elde etti ve puanını 3’e çıkardı. Alanyaspor ise 1 maç eksiğiyle 1 puanda kalmış oldu. Eyüpspor, gelecek haftaki karşılaşmasında Başakşehir’e konuk olacak. Alanyaspor ise Beşiktaş’ı ağırlayacak.

MAÇIN DETAYLARI

Maçta görevli hakemler Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci oldu. Eyüpspor’un 11’inde ise Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Seşlar, Draguş ve Thiam yer aldı. Alanyaspor’un kadrosu ise Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang ve Sporar şeklindeydi.

Goller: Dk. 1 Seşlar, Dk. 68 Ampem (Eyüpspor), Dk. 67 Hadergjonaj (P) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Alanyaspor), Dk. 22 Calegari, Dk. 72 Ampem, Dk. 90+4 Selçuk Şahin (Teknik Direktör), Dk. 90+8 Umut Bozok (Eyüpspor)