Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 Yendi

MAÇIN ÖZETİ: EYÜPSPOR – CORENDON ALANYASPOR

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında, Eyüpspor evinde Corendon Alanyaspor’u 2-1 yenmeyi başardı. Maçın ikinci yarısında yaşanan olaylarla heyecan doruk noktaya ulaştı. 62. dakikada, sol çaprazda topu kontrol eden Sporar’ın vurduğu şut, Clara’dan döndü. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyona elle temas gerekçesiyle Eyüpspor’a serbest vuruş kararı verdi. Ancak, VAR’ın uyarısıyla durumu izleyen hakem Kardeşler, Claro’nun topa elle dokunduğunu belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI VE GOLLER

67. dakikada verilen penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Hadergjonaj, kaleci Marcos Felipe’nin solundan topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. Ardından, 68. dakikada Alanyaspor’un yaptığı hata sonrası topu kapan Ampem, Mame Thiam’a pas verdi. Thiam, Calegari’ye pasını iletti ve Calegari, topukla tekrar Ampem’e bıraktı. Ampem, uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-1’e getirdi.

84. dakikada Kerem Demirbay’ın pasıyla ceza sahasına giren Draguş, uzak köşeye yaptığı vuruşu az farkla auta gönderdi. Aynı dakikada, Nuno Lima’nın uzun pasında Sporar, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı fakat top direkten dışarı gitti. Maç, Eyüpspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

TAKIM KADROLARI

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Taşkın İlter dk. 88), Yalçın Kayan (Melih Kabasakal dk. 59), Serdar Gürler (Ampem dk. 59), Seşlar (Emre Akbaba dk. 73), Draguş (Umut Bozok dk. 89), Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Mete Kaan Demir, Hamza Yiğit Akman

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Aliti (Viana dk. 67), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (İzzet Çelik dk. 83), Maestro, Yusuf Özdemir (Ogundu dk. 82), Güven Yalçın (İbrahim Kaya dk. 68), Jo Hwang (Janvier dk. 82), Sporar

Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Efecan Karaca, Enes Keskin, Fatih Aksoy

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Seşlar (dk. 1), Ampem (dk. 68) (Eyüpspor), Hadergjonaj (dk. 67 pen.) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Calegari, Ampem, Selçuk Şahin, Umut Bozok (Eyüpspor); Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor) – İstanbul