Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 yenerek kazandı

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor’u evinde konuk etti. Karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanmayı başaran Eyüpspor, gollerini 1. dakikada Seşlar ve 68. dakikada Ampem ile buldu. Alanyaspor’un tek golü ise 67. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile geldi.

İLK PUANLAR

Bu sonuçla Eyüpspor, yeni sezondaki ilk puanlarını alarak puanını 3’e yükseltti. Önümüzdeki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Eyüpspor, rakipleri karşısında daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor. Öte yandan Alanyaspor ise 1 maç eksiğiyle 1 puanda kalırken, Beşiktaş’ı evinde ağırlayacak.

MAÇ SONUCU VE TAKIM KADROLARI

Maç sonu skoru: Eyüpspor 2 – Alanyaspor 1

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Eyüpspor’un kadrosu: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 59 Melih Kabasakal), Serdar Gürler (Dk. 59 Ampem), Seşlar (Dk. 73 Emre Akbaba), Draguş (Dk. 89 Umut Bozok), Thiam

Alanyaspor’un kadrosu: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 67 Viana), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 83 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Ogundu), Güven Yalçın (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 82 Janvier), Sporar

Goller: Dk. 1 Seşlar, Dk. 68 Ampem (Eyüpspor), Dk. 67 Hadergjonaj (P) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Alanyaspor), Dk. 22 Calegari, Dk. 72 Ampem, Dk. 90+4 Selçuk Şahin (Teknik Direktör), Dk. 90+8 Umut Bozok (Eyüpspor)