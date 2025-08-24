Eyüpspor, Alanyaspor’u ÜCRETSİZ Ağırlayacak!

MAÇ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in üçüncü hafta son karşılaşmasında ikas Eyüpspor, 25 Ağustos Pazartesi günü Corendon Alanyaspor’u evinde konuk ediyor. Müsabakanın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda maç saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

BİLETLER HAKKINDA

Ev sahibi Eyüpspor Kulübü, müsabakanın biletlerinin Alanyaspor Passolig sahipleri dışındaki tüm futbolseverlere ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yarın saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynayacağımız Corendon Alanyaspor maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Tüm biletler Kulübümüz tarafından ücreti ödenerek satın alınmıştır ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ÜCRETSİZ olarak temin edebilmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Ev sahibine ayrılan biletleri, Corendon Alanyaspor Passolig kartına sahip taraftarlar hariç tüm futbol severler ücretsiz olarak alabilirler.” denildi.

TARAFTAR DAVETİ

İkas Eyüpspor, taraftarlarını stadyuma gelerek takıma destek olmaya çağırdı. Yapılan son çağrıda, “İkas Eyüpspor’un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, yarın stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!” şeklinde ifadeler kullanıldı.