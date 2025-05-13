Eyüpspor, Berke Özer’le Sözleşme Uzatıldı

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, iç transfer konusunda adım atmaya başladı. Eflatun-sarılı takım, Galatasaray ile birlikte Avrupa’nın birçok kulübüyle anılan milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini sezon sonunda bitecek şekilde 2 yıl uzatıyor. Ayrıca, takım kaptanlarından Luccas Claro’nun sözleşmesi de 2 yıl boyunca uzatıldığı belirtildi.

MAAŞLARDA YENİLEME

İki futbolcunun maaşlarında iyileşmeye gidildiği öğreniliyor. Bu gelişmeler, Eyüpspor’un kadrosunu güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.