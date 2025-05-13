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Eyüpspor, Berke ve Luccas’la anlaştı

EYÜPSPOR İÇ TRANSFERDE ADIM ATIYOR

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, önemli futbolcuları milli kaleci Berke Özer ve kaptan Luccas Claro’nun sözleşmelerini 2 yıl daha uzatıyor. Süper Lig’de dikkat çeken bir performans sergileyen Eflatun-sarılı ekip, iç transferde hızlı bir şekilde hareket ediyor.

BERKE ÖZER VE LUCCAS CLARO’NUN SÖZLEŞMELERİ UZATILIYOR

Berke Özer’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, Avrupa’nın birçok takımıyla anılmasının ardından 2 yıl uzatılıyor. Ayrıca takım kaptanı Luccas Claro’nun da sözleşmesi yine 2 yıl süreyle yenileniyor. Bunun yanı sıra, her iki futbolcunun maaşlarında da iyileştirmeler yapıldığı bildiriliyor.

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