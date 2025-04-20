Eyüpspor’da Arda Turan Dönemi Bitti

ARDAL TURAN’LA İLGİLİ İDDİALAR

Eyüpspor’da teknik direktörlük görevine ilk adım atan Arda Turan, takımı ikinci sezonunda Süper Lig’e taşımayı başardı. Bu sezon, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele eden Arda Turan, Süper Lig’de Eyüpspor ile rekor peşinde koşmaya devam ediyor.

BAŞKANIN AÇIKLAMASI

Arda Turan cephesinde heyecan verici bir gelişme meydana geldi. Daha önce ismi Süper Lig takımlarıyla anılan başarılı teknik adam hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında Arda Turan’ın yeni adresi hakkında bilgi verdi.