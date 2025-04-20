Gündem

Eyüpspor’da Arda Turan Dönemi Bitti

eyupspor-da-arda-turan-donemi-bitti

ARDAL TURAN’LA İLGİLİ İDDİALAR

Eyüpspor’da teknik direktörlük görevine ilk adım atan Arda Turan, takımı ikinci sezonunda Süper Lig’e taşımayı başardı. Bu sezon, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele eden Arda Turan, Süper Lig’de Eyüpspor ile rekor peşinde koşmaya devam ediyor.

BAŞKANIN AÇIKLAMASI

Arda Turan cephesinde heyecan verici bir gelişme meydana geldi. Daha önce ismi Süper Lig takımlarıyla anılan başarılı teknik adam hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında Arda Turan’ın yeni adresi hakkında bilgi verdi.

ÖNEMLİ

Flaş

Kadın Basketbolunda Şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.
Flaş

Üzgünüm, Sorumluluk Hissediyorum

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, kötü gidişatta en çok eleştirilenin teknik direktör ve futbolcular olduğunu belirterek, sonuçlardan dolayı üzüntü ve sorumluluk hissettiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.