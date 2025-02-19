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Eyüpspor’dan Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

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ANRENMAN KARDAN ETKİLENİYOR

Eyüp Stadı’nda teknik direktör Arda Turan önderliğinde yapılan antrenman, yoğun bir kar yağışı altında gerçekleştiriliyor. Isınma hareketleriyle başlayan bu çalışma, 5’e 2 top kapma egzersizi ile devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla sonlandırıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Eyüpspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman yoğun kar yağışında geçerken, futbolcuların motivasyonu ve uyumluluğu dikkat çekiyor.

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