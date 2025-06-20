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Eyüpspor, Emir Ortakaya’yı Transfer Etmek İstiyor

EYÜPSPOR, FENERBAHÇE’DEN EMİR ORTAKAYA’YI HEDEFLİYOR

Selçuk Şahin’in yönettiği Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için Fenerbahçe’ye yöneliyor. İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe’de oynayan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Ortakaya’yı kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasında genç futbolcunun transferi için anlaşmanın yakın olduğu bilgisi sızdı.

EMİR ORTAKAYA’NIN DURUMU

Emir Ortakaya’nın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Sarı-lacivertli takımdan bugüne kadar 4 kez kiralık olarak başka takımlara gönderilen genç futbolcu, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot gibi kulüplerde futbol hayatını sürdürdü.

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