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Eyüpspor, Emre Belözoğlu İle Anlaştı

ARDA TURAN’IN GİDİŞİ VE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Süper Lig’de Arda Turan’ı Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına gönderen Eyüpspor, teknik direktör arayışlarında dikkat çeken bir adım attı. Aygün Özipek’in aktardığına göre, İstanbul temsilcisi Eyüpspor, Antalyaspor’u çalıştıran genç teknik hoca Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMA

Habere göre, ligin 37. haftasında gerçekleşen Eyüpspor-Antalyaspor karşılaşması öncesinde Eyüpspor başkanı Murat Özkaya ile Emre Belözoğlu stadyumda bir araya geldi. Daha sonra ikilinin yemekte buluştuğu belirtiliyor. Görüşmeler sonucunda iki taraf arasında anlaşma sağlandığı ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN PERFORMANSI

Antalyaspor’un başına sezon ortasında geçen Emre Belözoğlu, takımının ligdeki 18 maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 44 yaşındaki teknik adam, takımıyla birlikte 1.28’lik bir puan ortalaması tutturdu.

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