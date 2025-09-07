Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

TFF TARAFINDAN TARİH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan maçın tarihi değişti. Daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı belirtilen karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 13 Eylül Cumartesi gününe alındı.

GALATASARAY’IN TALEBİ ÜZERİNE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maç nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasının 13 Eylül’e alınması amacıyla başvuruda bulunmuştu. Bu talep doğrultusunda tarih değişikliği yapılmış oldu.