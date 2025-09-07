Spor

Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

eyupspor-galatasaray-mac-tarihi-degisti

TARİH DEĞİŞİKLİĞİ TFF TARAFINDAN AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak karşılaşma için tarih değişikliği yapıldı. Daha önce 14 Eylül Pazar günü planlanan ikas Eyüpspor ile Galatasaray maçı, 13 Eylül Cumartesi gününe alındı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu değişikliği resmen duyurdu.

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile yapacağı maç nedeniyle, Eyüpspor karşılaşmasının 13 Eylül’e alınması için başvuruda bulundu. Bu başvuru sonrası TFF, gerekli düzenlemeyi yaparak takvimi güncelledi.

