Spor

Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti

eyupspor-galatasaray-mac-tarihi-degisti

MAÇ TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında, Eyüpspor ile Galatasaray arasında yapılacak olan karşılaşmanın tarihi güncellendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 14 Eylül Pazar günü gerçekleşmesi planlanan maçın, 13 Eylül Cumartesi gününe alınacağını açıkladı.

GALATASARAY’IN TALEBİ

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt maçı nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasının 13 Eylül’e alınmasını istemişti. Açıklanan değişiklik, kulübün bu talebine bağlı olarak gerçekleşti.

ÖNEMLİ

Gündem

TÜRKİYE’ye İMRALI ÖNERİSİ Geliyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada iki toplantı gerçekleştirecek. Toplantılarda sendikalar, iş dünyası temsilcileriyle birlikte MHP'nin heyet önerisi değerlendirilecek.
Dünya

Gazze’de 5 Filistinli Açlıktan Öldü

Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle son bir günde 3 çocuk da dahil olmak üzere 5 sivil yaşamını yitirdi. İsrail'in açlığı silah olarak kullanması büyük tepkilere yol açıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.