Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti

MAÇ TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında, Eyüpspor ile Galatasaray arasında yapılacak olan karşılaşmanın tarihi güncellendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 14 Eylül Pazar günü gerçekleşmesi planlanan maçın, 13 Eylül Cumartesi gününe alınacağını açıkladı.
GALATASARAY’IN TALEBİ
Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt maçı nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasının 13 Eylül’e alınmasını istemişti. Açıklanan değişiklik, kulübün bu talebine bağlı olarak gerçekleşti.