Eyüpspor – Galatasaray Maçı 14 Eylül

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında planlanan Eyüpspor – Galatasaray maçı için programda düzenlemeye gidildi. Bu değişiklik sonrasında futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın yeni tarihini merak ediyor. Eyüpspor ile Galatasaray arasındaki maç, 14 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek.

YAYIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’deki bu önemli mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan da izleyebilecek. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak.

Sakatlık Gelişmeleri

Galatasaray, Eyüpspor’a karşı deplasmanda gerçekleştirilecek maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlık sorunları da yaşanıyor. Takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in durumu teknik ekipte endişeye yol açtı. Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı milli maçta sakatlanan Osimhen, ilk yarıda oyundan çıkmıştı. 26 yaşındaki golcü, İstanbul’a döndükten sonra sağlık heyetinin raporunu bekliyor. Kulüp, Osimhen’in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama olduğunu açıkladı. Nijeryalı futbolcunun Eyüpspor maçını kaçırması ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt deplasmanına yetişmesi bekleniyor. Ayrıca, Mauro Icardi’nin de bu karşılaşmada fiziksel olarak 90 dakikayı çıkarmakta zorlandığı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz’ın Eyüpspor karşısında forvet pozisyonunda değerlendirileceği belirtiliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Eyüpspor: Felipe; Robin, Claro, Mujakic; Yalçın, Kerem Demirbay, Calegari, Serdar Gürler; Seşlar, Draguş, Umut Bozok

Galatasaray: Uğurcan, Eren Elmalı, Davinson, Abdülkerim, Singo, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Barış, Lemina

ÖNEMLİ

