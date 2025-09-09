Eyüpspor Galatasaray Maçı 14 Eylül

MAÇ TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Hafta sonu oynanması planlanan Eyüpspor – Galatasaray karşılaşması, alınan karar doğrultusunda farklı bir tarihe alındı. Tarih değişikliği sonrası gözler, derbinin yeni oynanacağı güne çevrildi. Eyüpspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

YAYIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’de gerçekleşecek Eyüpspor – Galatasaray mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla takip edebilecekler.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Eyüpspor ile Galatasaray, 14 Eylül 2025 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Mücadelenin başlama saati ise 17:00 olarak belirlendi. Bu önemli karşılaşma, İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda seyirci önünde oynanacak. Maçı takip etmek isteyen sporseverler, yukarıda belirtilen platformlar üzerinden canlı izleme fırsatına sahip olacaklar.