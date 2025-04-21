Eyüpspor, Galatasaray Maçını Kazanmak İstiyor

TEKNİK DİREKTÖR ARDA TURAN’IN RİZESPOR MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Hafta sonunda Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor’un Teknik Direktörü Arda Turan, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Rizespor maçını kaybettikleri için oldukça üzgün olduklarını ifade eden Turan, “Rizespor gibi zorlu bir deplasmanda böyle oynadığınız bir maçı kaybetmemelisiniz” dedi. İlk yarıda üretkenlikten uzak olduklarını ancak topa sahip olduklarını ve oyunu sürdürdüklerini belirtti. “İlk yarıyı baştan sona muhteşem oynadık” ifadelerini kullanarak takımın performansını değerlendirdi.

GALATASARAY MAÇI HAİZALARI

İkinci yarıda Rizespor’un oyuncu değişiklikleriyle oyundaki teması artırdığını belirten Turan, “Zaman zaman temastan uzak kalınca duran top fırsatları verdik. Kolay fauller rakibimizi bizim sahamıza taşıdı” diye konuştu. Duran top golüyle geriye düştüklerini ve oyunu çevirmek için tüm hamleleri denediklerini de sözlerine ekledi. Takımın tek forveti Umut Bozok’un kısıtlayıcı bir faktör olduğunu belirtirken, “Oyuncularımızın bizi getirdiği konum, verdikleri mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE ZORLU MÜCADELE

Gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirten Turan, “Ligin en güçlü takımlarından biri Galatasaray ile karşılaşacağız. Muhteşem bir hocaları var ve muhteşem bir oyun oynuyorlar” dedi. Galatasaray’a olan saygılarının büyük olduğunu vurgulayan Turan, “Pazar günü çok zor bir mücadele olacak ama en iyi halimizde olacağız” dedi. Maçta güzel futbol sergileyip kazanmaya çalışacaklarını ifade ederek, “Kadınları, çocukları ve gençleri maça bekliyoruz. Umarım Türk futbolunun geleceği adına güzel bir futbol izlettirebiliriz” şeklinde konuştu.