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Eyüpspor Galatasaray Maçını Oynayacak

EYYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI DETAYLARI

Eyüpspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında 27 Nisan 2025 tarihinde Pazar günü Galatasaray’ı ağırlayacak. Maç, saat 19:00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda seyircilere sunulacak ve beIN SPORTS üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Eyüpspor’un sahaya çıkması beklenen kadrosu şöyle olacak: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Umut Meraş, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Umut Bozok ve Ampem.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i ise; Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen şeklinde oluşuyor.

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