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Eyüpspor Kalecisi Berke Avrupa’nın Dikkatini Çekti

EUROPA’NIN DEV KULÜPLERİNİN GÜNDEMİNDE

Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer, gösterdiği performans sayesinde Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekiyor. Özellikle Galatasaray ile adı anılan genç kaleciyi, İngiltere Premier Lig takımları takip ediyor.

LIVERPOOL VE NEWCASTLE SCOUTLARI İSTANBUL’DA

BeIN Sports’un haberine göre, Premier Lig’in önemli ekiplerinden Liverpool ve Newcastle United’ın scoutları, 24 yaşındaki milli kaleciyi izlemek amacıyla İstanbul’a geldi. Kulüplerin temsilcileri, Eyüpspor ile Adana Demirspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig’in 31. haftasının kapanış maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda takip etti. Bu sezon Eyüpspor ile Adana Demirspor mücadelesinden önce Berke Özer, toplamda 29 karşılaşmaya çıktı.

Berke, söz konusu mücadelelerde rakiplerin 30 gol atmasına izin verirken, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 24 yaşındaki kalecinin, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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