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Eyüpspor-Kasımpaşa Maçını Kayatepe Yönetiyor

MAÇIN HAKEMİ BELİRLENDİ

Trendyol Süper Lig’de 35. haftasında yarın gerçekleştirilecek Eyüpspor ile Kasımpaşa maçı, Balıkesir Bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetiliyor. Bu karşılaşma, 10 Mayıs Cumartesi günü başlayacak hafta içerisinde yer alan maçlardan biri olarak dikkat çekiyor.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftası, yarın ile birlikte 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak müsabakalarla dolup taşacak. Oynanacak tüm karşılaşmaların hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden halka açık bir şekilde duyuruldu. Özellikle Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan bu müsabakanın hakemi, Balıkesir’den Adnan Deniz Kayatepe oluyor.

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