Eyüpspor-Konyaspor Maçı Sonrası Kavga Çıktı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Ancak karşılaşma sonrasında hem sahada hem de protokol tribününde gergin anlar yaşandı. Konyasporlu oyuncu Kramer ile Eyüpsporlu Robin Yalçın arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek iki takımın teknik ekipleri ve diğer oyuncuların da dahil olduğu bir kavgaya dönüştü. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, önce Eyüpsporlu Robin Yalçın’a ikinci sarı karttan kırmızı gösterdi, ardından Konyaspor oyuncuları Kramer ve Umut Nayir’i sarı kartla cezalandırdı.

TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Konyaspor yöneticileri ile Eyüpspor taraftarları arasında bir kavga başladı. Bitiş düdüğünün hemen ardından protokol tribünündeki Konyaspor yöneticileri ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında çıkan arbede, polis güçleri tarafından zorlukla ayırıldı. Kavga bir süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmek oldukça zor hale geldi.

KULÜPTEN TEPKİ

Olayların ardından Eyüpspor cephesinden açıklama yapıldı. Asbaşkan Fatih Kulaksız, “Olaya karışan kişiler, Eyüpspor’da aktif görevi olan hiç kimse değil. Protokolde misafirler ile Konyasporlu yöneticiler arasında istenmeyen olaylar yaşandı. Futbolun fair-play ruhunu ortaya çıkarmaya çalışan bir kulüp olarak böyle nahoş olayları stadyumumuzda istemiyoruz” sözlerini kullandı. Kulaksız, Konyaspor’a yönelik saygılarının da altını çizerek, “Konyaspor büyük bir camia. Konyaspor Başkanı Ömer Ağabey, bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Ben onun nezdinde çıkan nahoş olaylar için Konyaspor’dan özür diliyorum camiam adına. Bu tür olayların futbolda olmaması gerekiyor. Futbolu güzelleştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.