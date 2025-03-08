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Eyüpspor, Konyaspor Maçına Hazırlandı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. İlk olarak ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmaları ile devam etti. Mücadelenin sonuna ise taktik çalışmalar eklendi. Eflatun-sarılı ekip, bu antrenmanla birlikte maç hazırlıklarını bitirdi ve Kemerburgaz Tesisleri’nde kampa girdi.

maçta forma giyemeyecek olan Caner Erkin kırmızı kart cezalısı. Ayrıca, sarı kart cezası bulunan Teknik Direktör Arda Turan da kulübede yer alamayacak.

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