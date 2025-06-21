Haberler

Eyüpspor, Leo Dubois ile Ayrıldı

EYÜPSPOR, LEO DUBOIS İLE YOLLARI AYIRDI

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, 30 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois ile yollarını ayırdığını duyurdu. Dubois’in sözleşmesi sona ermişti ve eflatun-sarı renklere sahip ekip, bu konu hakkında bir açıklama yaptı.

DUBOİS’E TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLENDİ

Açıklamada, “Trendyol Süper Lig’deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Léo Dubois’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” denildi. Geçtiğimiz sezon, Leo Dubois, Eyüpspor formasıyla toplamda 11 maça çıkıp 801 dakika süre aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yunus Emre’de Şiddet Olayı Yaşandı

İstanbul Arnavutköy'de, bir kadın sokakta bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Şiddet anı cep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki izleyiciler müdahale etmedi.
Haberler

Fethiye’de Arkadaşını Öldüren Tutuklandı

Fethiye'de, evinde misafirini bıçaklayarak öldüren kişi, Antalya'da yakalanıp tutuklandı. Olayın detayları ile ilgili soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.