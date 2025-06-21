Eyüpspor, Leo Dubois ile Ayrıldı

EYÜPSPOR, LEO DUBOIS İLE YOLLARI AYIRDI

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, 30 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois ile yollarını ayırdığını duyurdu. Dubois’in sözleşmesi sona ermişti ve eflatun-sarı renklere sahip ekip, bu konu hakkında bir açıklama yaptı.

DUBOİS’E TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLENDİ

Açıklamada, “Trendyol Süper Lig’deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Léo Dubois’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” denildi. Geçtiğimiz sezon, Leo Dubois, Eyüpspor formasıyla toplamda 11 maça çıkıp 801 dakika süre aldı.