Eyüpspor Maçı Final Değil, Zor Olacak

MAÇIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, yarınki Eyüpspor maçı için açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Samsunspor, Eyüpspor ile saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. 54 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor, 50 puanla 5. sırada bulunan Eyüpspor ile Avrupa kupaları için yoğun bir mücadele içinde bulunuyor. Thomas Reis, karşılaşmaya dair duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere takımın antrenman yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ

Eyüpspor ile oynayacakları karşılaşmanın final niteliği taşımadığını belirten Reis, “Eyüpspor maçı, çok zor bir karşılaşma olacaktır ama kesinlikle bir final maçı değil. Bizim adımıza da çok iyi bir şans aynı zamanda bu maç. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Mümkünse Eyüpspor önünde ligi tamamlamak istiyoruz. Zorlu bir rakibe karşı iyi bir rakip ile oynayacağız. Çok ilginç bir maç olacağı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞININ ETKİSİ

Reis, rakip takıma verilen FIFA tarafından belirlenen 6 dönemlik transfer yasağının maça etkisi hakkında da konuştu. “Transfer yasağının bu maça etki edeceğini sanmıyorum. Eyüpspor bu sene çok iyi bir sezon geçiriyor. İyi bir hocaları var ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Kesinlikle bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir ve ligi de iyi bir yerde bitirmek isteyeceklerdir” şeklinde ifade etti.

EKİP DURUMU VE HEDEFLER

Takımın durumu ve eksiklikler hakkında bilgi veren Reis, “Bennasser takımla birlikte çalışmalara başladı ve geri döndüğü için mutluyum. Bugünkü antrenmanda herhangi bir sorun olmazsa büyük ihtimalle kadroda olacak ve bu maçta oynaması benim için bir opsiyon olacak. Rick ise sarı kart cezası nedeniyle bizimle olamayacak. Muhammet Ali Özbaskıcı’nın küçük bir rahatsızlığı var ama onun dışında ekipte başka eksik yok” dedi.

Reis, camia olarak Avrupa’da temsil edilmek için birlik içinde çalışmaları gerektiğini de belirtti. “Taraftarımız hakkında her zaman çok mutluyum. Verdikleri destek çok önemli. Bu sezon inişli çıkışlı performans göstersekte her zaman desteği arkamızda hissettik. Umarım ligin kalan kısmında taraftarımızı yanımızda görebiliriz. Hedefimize ulaşmak için hep birlikte savaş vermeliyiz. Biz bir aileyiz, kulüp, oyuncular ve taraftar ile birlikte hedeflerimize mutlu bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.