Eyüpspor, Malacia ile Görüşmeye Başladı

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Manchester United’da Andre Onana’nın Trabzonspor’un teklifini kabul etmesinin ardından, başka bir futbolcunun da Süper Lig’e imza atma ihtimali doğdu. Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Eyüpspor, sol bek transferi için gözünü Manchester United’a çevirdi. İstanbul ekibi, 26 yaşındaki Hollandalı sol bek Tyrell Malacia ile görüşmelere başladı. Eyüpspor’un bu transferde önemli bir ilerleme kaydettiği öğrenildi.

MALACIA’YA ONAY VERİLECEK

Diğer yandan, Manchester United da Malacia’yı sezon planlamalarında düşünmüyor. Kırmızı şeytanlar, bu bağlamda deneyimli oyuncunun ayrılığına onay verecek. Eyüpspor, bu transferi oyuncunun maaşını karşılayarak bonservis bedeli ödemeden tamamlamayı hedefliyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven formasını giyen Malacia, 12 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Malacia’nın sözleşmesi, Manchester United ile gelecek sezon sona erecek.