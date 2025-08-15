Eyüpspor, Marcos Felipe’yi transfer etti

TRANSFER DETAYLARI

Eyüpspor, Bahia Kulübü’nden Brezilyalı kaleci Marcos Felipe’yi bir yıllığına kiralama ve satın alma opsiyonu ile kadrosuna dahil etti. Kaleci Berke Özer’in Fransa’nın Lille takımına transferinin ardından yeni bir kaleci arayışına giren Eyüpspor, Brezilyalı file bekçisi Felipe’yi kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan asbaşkan Fatih Kulaksız, “Marcos, çok önemli bir kaleci ve değerli bir kariyere sahip. Bize çok katkı sağlıyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

İMZA TÖRENİ VE AÇIKLAMALAR

Kulaksız, Berke’nin Lille kulübüne transferi sonrasında hızlı bir kaleci arayışına yöneldiklerini belirtti. “Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro, Marcos’u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik” şeklinde devam etti. Ayrıca, Bahia Kulübü yetkililerine teşekkür eden Kulaksız, “Sürecin her aşamasında bize yardımcı oldular. Marcos da Eyüpspor’a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti” dedi.

MARCOS FELIPE’NİN DUYGULARI

Marcos Felipe ise Eyüpspor’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. “Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum, şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben ve ailem için ‘iyi ki gelmişiz’ diyebileceğimiz bir karar oldu” dedi. Felipe, “İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kalbimle buradayım ve umarım hep birlikte çok güzel başarılar elde ederiz” diye ekledi.