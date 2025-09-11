Eyüpspor, Mateusz Legowski’yi transfer etti

EYÜPSPOR’DAN YENİ TRANSFER

Eyüpspor, 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu Mateusz Legowski’yi kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Mateusz Legowski’ye Semt-i Mukaddes’e ‘Hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadesine yer verildi.

TRANSFER AÇIKLAMALARI

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Mateusz önemli bir potansiyel, yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Eyüpspor’a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur” şeklinde konuştu.

MATEUSZ LEGOWSKI’NİN DUYGULARI

Transferden ötürü mutlu olduğunu ve oynamak için sabırsızlandığını ifade eden Mateusz Legowski, “Eyüpspor’a geldiğim ilk andan beri herkes çok profesyonel ve iyi karşıladı. Tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. İlk antrenmanımı yaptım, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi beni çok iyi karşıladılar. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

– İSTANBUL