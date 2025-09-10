Eyüpspor, Mateusz Legowski’yi transfer etti

EYÜPSPOR’DAN YENİ TRANSFER

Eyüpspor, İtalyan ekip Salernitana’da forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Mateusz Legowski’yi kadrosuna dahil etti. Süper Lig ekibi Eyüpspor, orta saha bölgesini güçlendirdi. Eflatun-sarılı takım, İtalya Serie C’de mücadele eden 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu Mateusz Legowski ile anlaşma sağladı. İmza töreninde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMALARI

Fatih Kulaksız, “Mateusz önemli bir potansiyel, yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. İkas Eyüpspor’a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur” şeklinde konuştu.

LEGOWSKI’NDEN BEKLENTİLER

Mateusz Legowski ise, “Eyüpspor’a geldiğim ilk andan beri herkes çok profesyonel ve iyi karşıladı beni. Tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. İlk antrenmanımı yaptım, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi beni çok iyi karşıladılar. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerinde bulundu.