Haberler

Eyüpspor-Rams Başakşehir Maçı Hangi Kanalda?

MAÇIN YAYINLANACAĞI KANAL

Eyüpspor Rams Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili merak edilen detaylar artıyor. Süper Lig’in öne çıkan mücadelelerinden birinde Eyüpspor ile Rams Başakşehir, birçok futbolsever tarafından takip edilecek. Peki, Eyüpspor Rams Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

CANLI İZLEME İMKANI

Eyüpspor ile Rams Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Bu heyecan dolu maç, 31 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Maç henüz başlamamış durumda. Eyüpspor ve Rams Başakşehir, İstanbul’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Gökhan Ünver’in Sosyal Medya Krizi

Instagram fenomeni Gökhan Ünver, son zamanlarda takipçi kaybı yaşarken, Twitter hesabını kapatma nedenleri ve olası boykot iddiaları merak konusu oldu.
Haberler

İnegöl’de Çöp Kamyonunda Oyuncak Ayılar İlgi Çekti

İnegöl'de temizlik ekipleri, çöp kamyonuna astıkları oyuncak ayılarla bayram dönemi dikkat çeken bir görüntü sergiledi. Bu yaratıcı uygulama, çevredekilerin ilgisini çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.