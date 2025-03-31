MAÇIN YAYINLANACAĞI KANAL

Eyüpspor Rams Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili merak edilen detaylar artıyor. Süper Lig’in öne çıkan mücadelelerinden birinde Eyüpspor ile Rams Başakşehir, birçok futbolsever tarafından takip edilecek. Peki, Eyüpspor Rams Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

CANLI İZLEME İMKANI

Eyüpspor ile Rams Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Bu heyecan dolu maç, 31 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Maç henüz başlamamış durumda. Eyüpspor ve Rams Başakşehir, İstanbul’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.